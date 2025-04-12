Ціна encryptSIM (ESIM)
Поточна ціна encryptSIM (ESIM) сьогодні становить 0.00110341 USD з ринковою капіталізацією $ 1.06M USD. Ціна ESIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності encryptSIM:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни encryptSIM протягом дня — +3.44%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни encryptSIM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни encryptSIM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни encryptSIM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни encryptSIM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.44%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін encryptSIM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.35%
+3.44%
-35.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing the no-KYC eSIM solution from encryptSIM, designed to provide seamless global connectivity. encryptSIM's current offering includes a comprehensive worldwide data plan, with the option to add a US phone number. With global data usable in 135 different countries, Web3 wallet payments, and no personal info required, it’s freedom in your pocket. encryptSIM will expand its portfolio to include regional plans tailored to specific geographic needs. Development of the eSIM Mainnet has officially commenced, marking a significant milestone in encryptSIM's journey.
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