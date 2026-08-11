Сьогоднішня ціна Emerald Security Token

Поточна ціна Emerald Security Token (EMRL.D) сьогодні становить $ 1,39, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EMRL.D до USD становить $ 1,39 за EMRL.D.

Emerald Security Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 34 840 082, з циркуляційною пропозицією у 25,00M EMRL.D. Протягом останніх 24 годин EMRL.D торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,03, тоді як історичний мінімум — $ 1,072.

У короткостроковій динаміці EMRL.D змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,28K.

Ринкова інформація щодо Emerald Security Token (EMRL.D)

Ринкова капіталізація $ 34,84M$ 34,84M $ 34,84M Обсяг (за 24 год) $ 5,28K$ 5,28K $ 5,28K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 139,36M$ 139,36M $ 139,36M Циркуляційне постачання 25,00M 25,00M 25,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Emerald Security Token — $ 34,84M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,28K. Циркуляційна пропозиція EMRL.D — 25,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 139,36M.