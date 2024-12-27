Ціна ELYFI (ELFI)
Поточна ціна ELYFI (ELFI) сьогодні становить 0.00834006 USD з ринковою капіталізацією $ 424.59K USD. Ціна ELFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ELYFI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.10 USD
- зміна ціни ELYFI протягом дня — +0.32%
- циркуляційна пропозиція – 50.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ELYFI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ELYFI до USD становила $ -0.0008037941.
За останні 60 днів зміна ціни ELYFI до USD становила $ -0.0016948711.
За останні 90 днів зміна ціни ELYFI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.32%
|30 днів
|$ -0.0008037941
|-9.63%
|60 днів
|$ -0.0016948711
|-20.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ELYFI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
+0.32%
+6.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA’s DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking.
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