Сьогоднішня ціна ELYFI (ELFI)

Поточна ціна ELYFI (ELFI) сьогодні становить 0.00834006 USD з ринковою капіталізацією $ 424.59K USD. Ціна ELFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ELYFI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.10 USD

- зміна ціни ELYFI протягом дня — +0.32%

- циркуляційна пропозиція – 50.91M USD

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