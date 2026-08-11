Сьогоднішня ціна elchef

Поточна ціна elchef (ELCHEF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 55,16% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ELCHEF до USD становить $ 0 за ELCHEF.

elchef наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 88 689, з циркуляційною пропозицією у 939,34M ELCHEF. Протягом останніх 24 годин ELCHEF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ELCHEF змінився на -3,75% за останню годину та на +37,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо elchef (ELCHEF)

Ринкова капіталізація $ 88,69K$ 88,69K $ 88,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 88,69K$ 88,69K $ 88,69K Циркуляційне постачання 939,34M 939,34M 939,34M Загальна пропозиція 939 342 473,375478 939 342 473,375478 939 342 473,375478

Поточна ринкова капіталізація elchef — $ 88,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ELCHEF — 939,34M, зі загальною пропозицією 939342473.375478. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 88,69K.