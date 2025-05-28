Ціна Eggdog (EGG)
Поточна ціна Eggdog (EGG) сьогодні становить 0,00010842 USD з ринковою капіталізацією $ 108,41K USD. Ціна EGG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eggdog:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Eggdog протягом дня — -0,25%
- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eggdog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Eggdog до USD становила $ +0,0000070677.
За останні 60 днів зміна ціни Eggdog до USD становила $ -0,0000013420.
За останні 90 днів зміна ціни Eggdog до USD становила $ -0,0000015314209494627.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,25%
|30 днів
|$ +0,0000070677
|+6,52%
|60 днів
|$ -0,0000013420
|-1,23%
|90 днів
|$ -0,0000015314209494627
|-1,39%
Останній аналіз цін Eggdog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,06%
-0,25%
+1,19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Eggdog Crypto is an innovative and playful project inspired by the internet meme sensation that took the online world by storm. Originating from a video titled "Meet Eggdog" uploaded by YouTuber Zamsire on March 2, 2019, the Eggdog meme features a 3D model of a dog shaped like an egg, engaging in various comical and absurd scenarios. Since its debut, the Eggdog phenomenon has gained widespread popularity, spawning numerous creative iterations like "Eggdog Diner" on March 12, 2019, also by Zamsire, and a real-life version in a video aptly titled "Eggdog" by YouTuber Rapid Liquid on May 3, 2019. Eggdog Crypto aims to capture the essence of this internet sensation in the world of digital assets. Embracing the whimsical nature of Eggdog, the project introduces a unique and entertaining approach to the crypto space. With a community that appreciates the humor and creativity surrounding Eggdog, the project envisions a lighthearted and engaging environment where users can participate in activities such as stretching Eggdogs into the air ridiculously high or witnessing them dancing in a delightful virtual space. As a testament to the power of internet culture, Eggdog Crypto brings a refreshing and humorous twist to the world of blockchain, inviting users to join the community and explore the fun side of crypto.
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