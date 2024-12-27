Сьогоднішня ціна Efinity (EFI)

Поточна ціна Efinity (EFI) сьогодні становить 0.191834 USD з ринковою капіталізацією $ 16.71M USD. Ціна EFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Efinity:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.89K USD

- зміна ціни Efinity протягом дня — -16.71%

- циркуляційна пропозиція – 86.92M USD

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