Сьогоднішня ціна eBTC (EBTC)

Поточна ціна eBTC (EBTC) сьогодні становить 96,211 USD з ринковою капіталізацією $ 5.03M USD. Ціна EBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності eBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 306.42K USD

- зміна ціни eBTC протягом дня — -0.06%

- циркуляційна пропозиція – 52.19 USD

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