Ціна eBTC (EBTC)
Поточна ціна eBTC (EBTC) сьогодні становить 96,211 USD з ринковою капіталізацією $ 5.03M USD. Ціна EBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності eBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 306.42K USD
- зміна ціни eBTC протягом дня — -0.06%
- циркуляційна пропозиція – 52.19 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни eBTC до USD становила $ -57.87601069087.
За останні 30 днів зміна ціни eBTC до USD становила $ +2,998.3869517000.
За останні 60 днів зміна ціни eBTC до USD становила $ +40,337.8471884000.
За останні 90 днів зміна ціни eBTC до USD становила $ +30,409.45502827015.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -57.87601069087
|-0.06%
|30 днів
|$ +2,998.3869517000
|+3.12%
|60 днів
|$ +40,337.8471884000
|+41.93%
|90 днів
|$ +30,409.45502827015
|+46.21%
Останній аналіз цін eBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.61%
-0.06%
+2.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
eBTC is a collateralized crypto asset soft pegged to the price of Bitcoin and built on the Ethereum network. It is backed exclusively by Lido's stETH and powered by immutable smart contracts with minimized counterparty reliance. It is designed to be the most decentralized synthetic Bitcoin in DeFi and offers the ability for anyone in the world to borrow BTC at no cost. Built by BadgerDAO
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