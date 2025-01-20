Ціна DYZilla (DYZILLA)
Поточна ціна DYZilla (DYZILLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DYZILLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DYZilla:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.52 USD
- зміна ціни DYZilla протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DYZilla до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DYZilla до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DYZilla до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DYZilla до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-0.23%
|60 днів
|$ 0
|-2.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DYZilla: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dyzilla creates technical support for NFT works. Dyzilla is committed to making the world's top art NFT and blockchain, building a diversified and integrated NFT art platform, and striving to deploy a fast, cost-effective NFT market for NFT buyers, sellers and creators.
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