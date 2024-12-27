Сьогоднішня ціна duk (DUK)

Поточна ціна duk (DUK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 293.69K USD. Ціна DUK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності duk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.74K USD

- зміна ціни duk протягом дня — -3.94%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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