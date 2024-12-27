Ціна duk (DUK)
Поточна ціна duk (DUK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 293.69K USD. Ціна DUK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності duk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.74K USD
- зміна ціни duk протягом дня — -3.94%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни duk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни duk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни duk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни duk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.94%
|30 днів
|$ 0
|-55.85%
|60 днів
|$ 0
|-67.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін duk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.64%
-3.94%
+2.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
duk was rugged twice by the original dev, a community came together and formed.
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