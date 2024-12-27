Ціна DRIP ($DRIP)
Поточна ціна DRIP ($DRIP) сьогодні становить 0.091417 USD з ринковою капіталізацією $ 6.08M USD. Ціна $DRIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DRIP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.52K USD
- зміна ціни DRIP протягом дня — -7.41%
- циркуляційна пропозиція – 66.54M USD
Отримуйте оновлення цін $DRIP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $DRIP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DRIP до USD становила $ -0.00732294795197213.
За останні 30 днів зміна ціни DRIP до USD становила $ -0.0040869066.
За останні 60 днів зміна ціни DRIP до USD становила $ +0.0309674447.
За останні 90 днів зміна ціни DRIP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00732294795197213
|-7.41%
|30 днів
|$ -0.0040869066
|-4.47%
|60 днів
|$ +0.0309674447
|+33.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DRIP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.19%
-7.41%
-0.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Drip is a dynamic meme coin community designed to enrich everyday life. Our mission is to empower individuals to enhance their journey through movement, growth, and personalized experiences. By blending cutting-edge financial tools with a lively social network, Drip creates an ecosystem where personal and financial growth intersect. We cultivate a culture of collaboration and creativity, inspiring members to push limits and set new benchmarks for success. At Drip, we’re not just growing, we’re transforming the meaning of daily progress, making every step towards your goals a collective path to achievement.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $DRIP до AUD
A$0.14718137
|1 $DRIP до GBP
￡0.07221943
|1 $DRIP до EUR
€0.08684615
|1 $DRIP до USD
$0.091417
|1 $DRIP до MYR
RM0.40863399
|1 $DRIP до TRY
₺3.22062091
|1 $DRIP до JPY
¥14.42286009
|1 $DRIP до RUB
₽9.75785058
|1 $DRIP до INR
₹7.81981018
|1 $DRIP до IDR
Rp1,474.46753551
|1 $DRIP до PHP
₱5.31955523
|1 $DRIP до EGP
￡E.4.64946862
|1 $DRIP до BRL
R$0.56495706
|1 $DRIP до CAD
C$0.13164048
|1 $DRIP до BDT
৳10.9060481
|1 $DRIP до NGN
₦141.51168766
|1 $DRIP до UAH
₴3.82671562
|1 $DRIP до VES
Bs4.662267
|1 $DRIP до PKR
Rs25.40752681
|1 $DRIP до KZT
₸47.29275661
|1 $DRIP до THB
฿3.10726383
|1 $DRIP до TWD
NT$3.00304845
|1 $DRIP до CHF
Fr0.0822753
|1 $DRIP до HKD
HK$0.70939592
|1 $DRIP до MAD
.د.م0.91965502