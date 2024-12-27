Сьогоднішня ціна DRIP ($DRIP)

Поточна ціна DRIP ($DRIP) сьогодні становить 0.091417 USD з ринковою капіталізацією $ 6.08M USD. Ціна $DRIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DRIP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.52K USD

- зміна ціни DRIP протягом дня — -7.41%

- циркуляційна пропозиція – 66.54M USD

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