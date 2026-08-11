Сьогоднішня ціна DoubleZero Staked SOL

Поточна ціна DoubleZero Staked SOL (DZSOL) сьогодні становить $ 80.38, зі зміною 1.60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DZSOL до USD становить $ 80.38 за DZSOL.

DoubleZero Staked SOL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 398,165,770, з циркуляційною пропозицією у 54.24K DZSOL. Протягом останніх 24 годин DZSOL торгувався між $ 80.19 (мінімум) та $ 81.82 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 887.68, тоді як історичний мінімум — $ 7.43.

У короткостроковій динаміці DZSOL змінився на -0.36% за останню годину та на +2.88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 120.25.

Ринкова інформація щодо DoubleZero Staked SOL (DZSOL)

Ринкова капіталізація $ 398.17M$ 398.17M $ 398.17M Обсяг (за 24 год) $ 120.25$ 120.25 $ 120.25 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 114.30M$ 114.30M $ 114.30M Циркуляційне постачання 54.24K 54.24K 54.24K Загальна пропозиція 1,422,411.327547883 1,422,411.327547883 1,422,411.327547883

Поточна ринкова капіталізація DoubleZero Staked SOL — $ 398.17M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 120.25. Циркуляційна пропозиція DZSOL — 54.24K, зі загальною пропозицією 1422411.327547883. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 114.30M.