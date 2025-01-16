Ціна Dook (DOOK)
Поточна ціна Dook (DOOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dook:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.72K USD
- зміна ціни Dook протягом дня — +0.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dook до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dook до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dook до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dook до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.94%
|30 днів
|$ 0
|-17.77%
|60 днів
|$ 0
|-45.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dook: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.40%
+0.94%
-14.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dook is a Meme born on Base chain. This is our moto: "Hi my name is Shoobadookie, you can call me $Dook for short. I am the King of Fomoed Jungle and anyone that dare threatens the peace of our memeland will be Dooked and face extreme consequences."
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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