Інформація щодо ціни Dolphin (DPHN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,01167678 Макс. за 24 год $ 0,01208672 Рекордний максимум $ 0,01238493 Найнижча ціна $ 0,01112509 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +3,46% Зміна ціни (за 7 дн.) --

Актуальна ціна Dolphin (DPHN) становить $0,01208091. За останні 24 години DPHN торгувався між мінімумом у $ 0,01167678 і максимумом у $ 0,01208672, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DPHN становить $ 0,01238493, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01112509.

Що стосується короткострокових результатів, то DPHN змінився на -- за останню годину, +3,46% за 24 години та на -- за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dolphin (DPHN)

Ринкова капіталізація $ 6,01M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,08M Циркуляційне постачання 497,61M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Dolphin — $ 6,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DPHN — 497,61M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,08M.