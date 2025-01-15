Ціна DogeCube (DOGECUBE)
Поточна ціна DogeCube (DOGECUBE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOGECUBE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DogeCube:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.73K USD
- зміна ціни DogeCube протягом дня — +0.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DogeCube до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DogeCube до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DogeCube до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DogeCube до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.67%
|30 днів
|$ 0
|-31.31%
|60 днів
|$ 0
|+27.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DogeCube: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.13%
+0.67%
-15.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DogeCube is the first memecoin on the Radix Network / DLT -> (XRD). While currently doing creative "memebrawls" and airdrops to attract new members and help people find their way to Radix, it will feature NFTs and utility further down the road. It currently has around 2k active members and is growing steadily - and has already been mentioned multiple times by Radix itself.
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