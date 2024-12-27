Сьогоднішня ціна DIGG (DIGG)

Поточна ціна DIGG (DIGG) сьогодні становить 650.98 USD з ринковою капіталізацією $ 164.32K USD. Ціна DIGG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DIGG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 115.40 USD

- зміна ціни DIGG протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 252.42 USD

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