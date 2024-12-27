Ціна DIGG (DIGG)
Поточна ціна DIGG (DIGG) сьогодні становить 650.98 USD з ринковою капіталізацією $ 164.32K USD. Ціна DIGG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DIGG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 115.40 USD
- зміна ціни DIGG протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 252.42 USD
Отримуйте оновлення цін DIGG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DIGG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DIGG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DIGG до USD становила $ -4.6353681880.
За останні 60 днів зміна ціни DIGG до USD становила $ +135.4960187680.
За останні 90 днів зміна ціни DIGG до USD становила $ +134.0111457339436.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -4.6353681880
|-0.71%
|60 днів
|$ +135.4960187680
|+20.81%
|90 днів
|$ +134.0111457339436
|+25.92%
Останній аналіз цін DIGG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+4.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
At launch, DIGG was a rebase token pegged to the BTC price. However, over a series of governance actions within BadgerDAO, DIGG has ceased to be a rebase token, and is now freely floating. Primary liquidity for DIGG is now on the Balancer AMM, primarily the DIGG / WBTC / graviAURA pool [link: https://app.balancer.fi/#/pool/0x8eb6c82c3081bbbd45dcac5afa631aac53478b7c000100000000000000000270]
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DIGG до AUD
A$1,048.0778
|1 DIGG до GBP
￡514.2742
|1 DIGG до EUR
€624.9408
|1 DIGG до USD
$650.98
|1 DIGG до MYR
RM2,909.8806
|1 DIGG до TRY
₺22,927.5156
|1 DIGG до JPY
¥102,705.1146
|1 DIGG до RUB
₽67,135.5674
|1 DIGG до INR
₹55,671.8096
|1 DIGG до IDR
Rp10,499,675.9494
|1 DIGG до PHP
₱37,802.4086
|1 DIGG до EGP
￡E.33,108.8428
|1 DIGG до BRL
R$4,023.0564
|1 DIGG до CAD
C$937.4112
|1 DIGG до BDT
৳77,661.914
|1 DIGG до NGN
₦1,007,704.0204
|1 DIGG до UAH
₴27,250.0228
|1 DIGG до VES
Bs33,199.98
|1 DIGG до PKR
Rs180,926.8714
|1 DIGG до KZT
₸336,771.4834
|1 DIGG до THB
฿22,159.3592
|1 DIGG до TWD
NT$21,384.693
|1 DIGG до CHF
Fr585.882
|1 DIGG до HKD
HK$5,051.6048
|1 DIGG до MAD
.د.م6,548.8588