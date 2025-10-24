Інформація щодо ціни DickStrategy (DICKSTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00124433 $ 0,00124433 $ 0,00124433 Мін. за 24 год $ 0,00128277 $ 0,00128277 $ 0,00128277 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00124433$ 0,00124433 $ 0,00124433 Макс. за 24 год $ 0,00128277$ 0,00128277 $ 0,00128277 Рекордний максимум $ 0,01084287$ 0,01084287 $ 0,01084287 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,08% Зміна ціни (1 дн.) +2,29% Зміна ціни (за 7 дн.) -18,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -18,21%

Актуальна ціна DickStrategy (DICKSTR) становить $0,00128273. За останні 24 години DICKSTR торгувався між мінімумом у $ 0,00124433 і максимумом у $ 0,00128277, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DICKSTR становить $ 0,01084287, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DICKSTR змінився на +0,08% за останню годину, +2,29% за 24 години та на -18,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DickStrategy (DICKSTR)

Ринкова капіталізація $ 1,21M$ 1,21M $ 1,21M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,21M$ 1,21M $ 1,21M Циркуляційне постачання 943,18M 943,18M 943,18M Загальна пропозиція 943 182 049,2997133 943 182 049,2997133 943 182 049,2997133

Поточна ринкова капіталізація DickStrategy — $ 1,21M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DICKSTR — 943,18M, зі загальною пропозицією 943182049.2997133. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,21M.