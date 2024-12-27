Сьогоднішня ціна Devin (DEVIN)

Поточна ціна Devin (DEVIN) сьогодні становить 0.00169637 USD з ринковою капіталізацією $ 1.70M USD. Ціна DEVIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Devin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.37K USD

- зміна ціни Devin протягом дня — -6.72%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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