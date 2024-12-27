Ціна Devin (DEVIN)
Поточна ціна Devin (DEVIN) сьогодні становить 0.00169637 USD з ринковою капіталізацією $ 1.70M USD. Ціна DEVIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Devin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.37K USD
- зміна ціни Devin протягом дня — -6.72%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Devin до USD становила $ -0.000122393090519826.
За останні 30 днів зміна ціни Devin до USD становила $ +0.0005062963.
За останні 60 днів зміна ціни Devin до USD становила $ -0.0007450189.
За останні 90 днів зміна ціни Devin до USD становила $ +0.0005823195684875233.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000122393090519826
|-6.72%
|30 днів
|$ +0.0005062963
|+29.85%
|60 днів
|$ -0.0007450189
|-43.91%
|90 днів
|$ +0.0005823195684875233
|+52.27%
Останній аналіз цін Devin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
-6.72%
+16.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AI Memecoin where Dev is AI AI made the token fully at Standford University on its own without the help of humans
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