Сьогоднішня ціна Desearch (SN22)

Поточна ціна Desearch (SN22) сьогодні становить 1,97 USD з ринковою капіталізацією $ 2,49M USD. Ціна SN22 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Desearch:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Desearch протягом дня — +4,19%

- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD

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