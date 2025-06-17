Ціна Desearch (SN22)
Поточна ціна Desearch (SN22) сьогодні становить 1,97 USD з ринковою капіталізацією $ 2,49M USD. Ціна SN22 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Desearch:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Desearch протягом дня — +4,19%
- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Desearch до USD становила $ +0,079153.
За останні 30 днів зміна ціни Desearch до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Desearch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Desearch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,079153
|+4,19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Desearch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,07%
+4,19%
-8,45%
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