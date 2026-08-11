Сьогоднішня ціна DERP

Поточна ціна DERP (DERP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 24,52% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DERP до USD становить $ 0 за DERP.

DERP наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 631 944, з циркуляційною пропозицією у 786,27M DERP. Протягом останніх 24 годин DERP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0,00105862 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00243099, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DERP змінився на +0,30% за останню годину та на -38,73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 899,82K.

Ринкова інформація щодо DERP (DERP)

Ринкова капіталізація $ 631,94K$ 631,94K $ 631,94K Обсяг (за 24 год) $ 899,82K$ 899,82K $ 899,82K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,58M$ 3,58M $ 3,58M Циркуляційне постачання 786,27M 786,27M 786,27M Загальна пропозиція 4 444 000 000,0 4 444 000 000,0 4 444 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DERP — $ 631,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 899,82K. Циркуляційна пропозиція DERP — 786,27M, зі загальною пропозицією 4444000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,58M.