Сьогоднішня ціна DEGA (DEGA)

Поточна ціна DEGA (DEGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DEGA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 349.25 USD

- зміна ціни DEGA протягом дня — +4.33%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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