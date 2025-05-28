Ціна deFusion (DEF)
Поточна ціна deFusion (DEF) сьогодні становить 0,00213055 USD з ринковою капіталізацією $ 200,46K USD. Ціна DEF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності deFusion:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни deFusion протягом дня — -1,28%
- циркуляційна пропозиція – 93,53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни deFusion до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни deFusion до USD становила $ -0,0007062967.
За останні 60 днів зміна ціни deFusion до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни deFusion до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,28%
|30 днів
|$ -0,0007062967
|-33,15%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін deFusion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4,72%
-1,28%
-3,36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
deFusion is an infra-liquidity staking platform, designed exclusively for users on Viction seeking a secure and smooth staking experience. With cutting-edge technology and a commitment to transparency, deFusion provides Automated Rewards Distribution Solution (ARDS), ensuring a fusion of stability and efficiency in the ever-evolving blockchain landscape. The platform started with 50 Masternodes and has served more than 17,000 users staking 8,000,000 assets in its first year. This momentum has proven that deFusion is potential to scale staking economy furthermore.
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