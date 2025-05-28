Сьогоднішня ціна deFusion (DEF)

Поточна ціна deFusion (DEF) сьогодні становить 0,00213055 USD з ринковою капіталізацією $ 200,46K USD. Ціна DEF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності deFusion:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни deFusion протягом дня — -1,28%

- циркуляційна пропозиція – 93,53M USD

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