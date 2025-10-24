Інформація щодо ціни DeFrogs (DEFROGS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 42,73 $ 42,73 $ 42,73 Мін. за 24 год $ 44,81 $ 44,81 $ 44,81 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 42,73$ 42,73 $ 42,73 Макс. за 24 год $ 44,81$ 44,81 $ 44,81 Рекордний максимум $ 3 930,55$ 3 930,55 $ 3 930,55 Найнижча ціна $ 34,07$ 34,07 $ 34,07 Зміна ціни (за 1 год) +0,16% Зміна ціни (1 дн.) +4,17% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,25% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,25%

Актуальна ціна DeFrogs (DEFROGS) становить $44,8. За останні 24 години DEFROGS торгувався між мінімумом у $ 42,73 і максимумом у $ 44,81, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DEFROGS становить $ 3 930,55, тоді як його історичний мінімум — $ 34,07.

Що стосується короткострокових результатів, то DEFROGS змінився на +0,16% за останню годину, +4,17% за 24 години та на +0,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DeFrogs (DEFROGS)

Ринкова капіталізація $ 447,56K$ 447,56K $ 447,56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 447,56K$ 447,56K $ 447,56K Циркуляційне постачання 10,00K 10,00K 10,00K Загальна пропозиція 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Поточна ринкова капіталізація DeFrogs — $ 447,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DEFROGS — 10,00K, зі загальною пропозицією 10000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 447,56K.