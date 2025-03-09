Сьогоднішня ціна DeFive (FIVE)

Поточна ціна DeFive (FIVE) сьогодні становить 0.00452807 USD з ринковою капіталізацією $ 3.92M USD. Ціна FIVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeFive:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.80K USD

- зміна ціни DeFive протягом дня — -2.02%

- циркуляційна пропозиція – 866.15M USD

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