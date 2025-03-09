Ціна DeFive (FIVE)
Поточна ціна DeFive (FIVE) сьогодні становить 0.00452807 USD з ринковою капіталізацією $ 3.92M USD. Ціна FIVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeFive:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.80K USD
- зміна ціни DeFive протягом дня — -2.02%
- циркуляційна пропозиція – 866.15M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeFive до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DeFive до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DeFive до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DeFive до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.02%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DeFive: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.02%
-2.02%
-40.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DeFive is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform launching on the Sonic blockchain. It serves as an innovative upgrade and rebranding of WigoSwap, focusing on optimizing trading experiences, introducing advanced governance with veFIVE tokens, and driving ecosystem growth through sustainable tokenomics. DeFive offers seamless asset swaps, liquidity pools, and a gamified staking mechanism that empowers users to participate actively in the platform’s governance.
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