Ціна DeepCore AI (DPCORE)
Поточна ціна DeepCore AI (DPCORE) сьогодні становить 0,00619026 USD з ринковою капіталізацією $ 6,19M USD. Ціна DPCORE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeepCore AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DeepCore AI протягом дня — +5,71%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeepCore AI до USD становила $ +0,00033434.
За останні 30 днів зміна ціни DeepCore AI до USD становила $ -0,0008302785.
За останні 60 днів зміна ціни DeepCore AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DeepCore AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00033434
|+5,71%
|30 днів
|$ -0,0008302785
|-13,41%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DeepCore AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,15%
+5,71%
+75,38%
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