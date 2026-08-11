Яка зараз ціна DecideAI?

DecideAI торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 1.64% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як DCD порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 1.64% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо DCD перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як DecideAI виглядає у порівнянні з токенами категорії Artificial Intelligence (AI),Decentralized Identifier (DID),Internet Computer Ecosystem,AI Framework?

У сегменті Artificial Intelligence (AI),Decentralized Identifier (DID),Internet Computer Ecosystem,AI Framework DCD демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація DecideAI?

Ринкова капіталізація ₴17470153.59490122560000 розташовує DCD на #3865 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують DCD?

DecideAI згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку DCD?

З 581014132.4449636 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.