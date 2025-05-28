Ціна DEC Token (DECT)
Поточна ціна DEC Token (DECT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 261,71K USD. Ціна DECT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DEC Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DEC Token протягом дня — +5,93%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DEC Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DEC Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DEC Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DEC Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5,93%
|30 днів
|$ 0
|+74,16%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DEC Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,37%
+5,93%
+7,05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DEC Token (DECT) is the official cryptocurrency of the Decentralized Ecosystem Community (DEC) built on the Ethereum blockchain. Its purpose is to power a fully decentralized, community-driven ecosystem by enabling fair participation, governance, and value creation. DECT supports transparent decision-making, sustainable dApp development, and real utility through platforms like the DECPortal. The project emphasizes decentralization, inclusivity, and long-term growth, aiming to transition governance to the community over time.
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