Сьогоднішня ціна DEC Token (DECT)

Поточна ціна DEC Token (DECT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 261,71K USD. Ціна DECT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DEC Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DEC Token протягом дня — +5,93%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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