Сьогоднішня ціна DeathSTR

Поточна ціна DeathSTR (DEATHSTR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DEATHSTR до USD становить $ 0 за DEATHSTR.

DeathSTR наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 97 440, з циркуляційною пропозицією у 576,94M DEATHSTR. Протягом останніх 24 годин DEATHSTR торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0014758, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DEATHSTR змінився на -- за останню годину та на -8,66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 815,22.

Ринкова інформація щодо DeathSTR (DEATHSTR)

Ринкова капіталізація $ 97,44K$ 97,44K $ 97,44K Обсяг (за 24 год) $ 815,22$ 815,22 $ 815,22 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 97,44K$ 97,44K $ 97,44K Циркуляційне постачання 576,94M 576,94M 576,94M Загальна пропозиція 576 943 839,6572912 576 943 839,6572912 576 943 839,6572912

Поточна ринкова капіталізація DeathSTR — $ 97,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 815,22. Циркуляційна пропозиція DEATHSTR — 576,94M, зі загальною пропозицією 576943839.6572912. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 97,44K.