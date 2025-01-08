Сьогоднішня ціна Datamine (DAM)

Поточна ціна Datamine (DAM) сьогодні становить 0.050564 USD з ринковою капіталізацією $ 136.00K USD. Ціна DAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Datamine:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 752.50 USD

- зміна ціни Datamine протягом дня — +0.31%

- циркуляційна пропозиція – 2.69M USD

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