Ціна Data Lake (LAKE)
Поточна ціна Data Lake (LAKE) сьогодні становить 0.00658902 USD з ринковою капіталізацією $ 9.28M USD. Ціна LAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Data Lake:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.31K USD
- зміна ціни Data Lake протягом дня — +0.62%
- циркуляційна пропозиція – 1.41B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Data Lake до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Data Lake до USD становила $ -0.0027371942.
За останні 60 днів зміна ціни Data Lake до USD становила $ +0.0069250784.
За останні 90 днів зміна ціни Data Lake до USD становила $ +0.001203815920930916.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.62%
|30 днів
|$ -0.0027371942
|-41.54%
|60 днів
|$ +0.0069250784
|+105.10%
|90 днів
|$ +0.001203815920930916
|+22.35%
Останній аналіз цін Data Lake: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.02%
+0.62%
+3.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities.
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