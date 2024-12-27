Сьогоднішня ціна Data Lake (LAKE)

Поточна ціна Data Lake (LAKE) сьогодні становить 0.00658902 USD з ринковою капіталізацією $ 9.28M USD. Ціна LAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Data Lake:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.31K USD

- зміна ціни Data Lake протягом дня — +0.62%

- циркуляційна пропозиція – 1.41B USD

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