Сьогоднішня ціна Dasha

Поточна ціна Dasha (VVAIFU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VVAIFU до USD становить $ 0 за VVAIFU.

Dasha наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 202,154, з циркуляційною пропозицією у 993.22M VVAIFU. Протягом останніх 24 годин VVAIFU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.20873, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VVAIFU змінився на +1.50% за останню годину та на +3.60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 464.69.

Ринкова інформація щодо Dasha (VVAIFU)

Ринкова капіталізація $ 202.15K$ 202.15K $ 202.15K Обсяг (за 24 год) $ 464.69$ 464.69 $ 464.69 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 202.15K$ 202.15K $ 202.15K Циркуляційне постачання 993.22M 993.22M 993.22M Загальна пропозиція 993,224,765.933509 993,224,765.933509 993,224,765.933509

Поточна ринкова капіталізація Dasha — $ 202.15K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 464.69. Циркуляційна пропозиція VVAIFU — 993.22M, зі загальною пропозицією 993224765.933509. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 202.15K.