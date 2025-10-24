Ціна CV3 (CV3AI)
Актуальна ціна CV3 (CV3AI) становить --. За останні 24 години CV3AI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CV3AI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то CV3AI змінився на +0,41% за останню годину, +4,33% за 24 години та на +5,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація CV3 — $ 136,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CV3AI — 990,00M, зі загальною пропозицією 990000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 136,52K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CV3 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CV3 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CV3 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CV3 до USD становила $ 0.
🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.
It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.
🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.
Enhances your résumé using AI to better match each role.
Scores and ranks jobs by match quality.
Applies on your behalf (with approval).
Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.
Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring
Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest
Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs
1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé
🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.
Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.
Generates shortlists of matched, verified résumés.
Automates outreach and applicant tracking.
Prevents fraud with on-chain résumé authentication.
Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation
Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent
Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust
Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients
🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:
Tamper-proof work history
AI-generated trust scores
Resume + job matching audits
Decentralized professional identity
💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)
Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)
Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification
Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.