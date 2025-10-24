Інформація щодо ціни CV3 (CV3AI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,41% Зміна ціни (1 дн.) +4,33% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,19% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,19%

Актуальна ціна CV3 (CV3AI) становить --. За останні 24 години CV3AI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CV3AI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CV3AI змінився на +0,41% за останню годину, +4,33% за 24 години та на +5,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CV3 (CV3AI)

Ринкова капіталізація $ 136,52K$ 136,52K $ 136,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 136,52K$ 136,52K $ 136,52K Циркуляційне постачання 990,00M 990,00M 990,00M Загальна пропозиція 990 000 000,0 990 000 000,0 990 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CV3 — $ 136,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CV3AI — 990,00M, зі загальною пропозицією 990000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 136,52K.