Актуальна ціна CV3 сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CV3AI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CV3AI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна CV3 сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CV3AI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CV3AI на MEXC вже зараз.

Докладніше про CV3AI

Інформація про ціну CV3AI

Whitepaper CV3AI

Офіційний вебсайт CV3AI

Токеноміка CV3AI

Прогноз ціни CV3AI

Актуальна ціна 1 CV3AI до USD:

$0,00013789
$0,00013789$0,00013789
+4,30%1D
Графік ціни CV3 (CV3AI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:46:15 (UTC+8)

Інформація щодо ціни CV3 (CV3AI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,41%

+4,33%

+5,19%

+5,19%

Актуальна ціна CV3 (CV3AI) становить --. За останні 24 години CV3AI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CV3AI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CV3AI змінився на +0,41% за останню годину, +4,33% за 24 години та на +5,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CV3 (CV3AI)

$ 136,52K
$ 136,52K$ 136,52K

--
----

$ 136,52K
$ 136,52K$ 136,52K

990,00M
990,00M 990,00M

990 000 000,0
990 000 000,0 990 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CV3 — $ 136,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CV3AI — 990,00M, зі загальною пропозицією 990000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 136,52K.

Історія ціни CV3 (CV3AI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CV3 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CV3 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CV3 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CV3 до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,33%
30 днів$ 0-37,08%
60 днів$ 0-56,30%
90 днів$ 0--

Що таке CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни CV3 (USD)

Скільки коштуватиме CV3 (CV3AI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів CV3 (CV3AI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо CV3.

Перегляньте прогноз ціни CV3 вже зараз!

CV3AI до місцевих валют

Токеноміка CV3 (CV3AI)

Розуміння токеноміки CV3 (CV3AI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CV3AI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про CV3 (CV3AI)

Скільки сьогодні коштує CV3 (CV3AI)?
Актуальна ціна CV3AI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CV3AI до USD?
Поточна ціна CV3AI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація CV3?
Ринкова капіталізація CV3AI — $ 136,52K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CV3AI?
Циркуляційна пропозиція CV3AI — 990,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CV3AI?
CV3AI досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CV3AI?
Історична мінімальна ціна CV3AI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі CV3AI?
Актуальний обсяг торгівлі CV3AI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CV3AI цього року?
CV3AI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CV3AI для поглибленого аналізу.
