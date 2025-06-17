Ціна CryptoGPT (CRGPT)
Поточна ціна CryptoGPT (CRGPT) сьогодні становить 0,0201574 USD з ринковою капіталізацією $ 374,20K USD. Ціна CRGPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CryptoGPT:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни CryptoGPT протягом дня — -0,06%
- циркуляційна пропозиція – 18,56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CryptoGPT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CryptoGPT до USD становила $ -0,0029660465.
За останні 60 днів зміна ціни CryptoGPT до USD становила $ +0,0008754903.
За останні 90 днів зміна ціни CryptoGPT до USD становила $ -0,008140216680998297.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,06%
|30 днів
|$ -0,0029660465
|-14,71%
|60 днів
|$ +0,0008754903
|+4,34%
|90 днів
|$ -0,008140216680998297
|-28,76%
Останній аналіз цін CryptoGPT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0,06%
-3,40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CRGPT Token The CRGPT Token is designed to honor the legacy of Bitcoin, featuring a limited supply of 21,000,000 tokens and a deflationary mechanism that ensures its scarcity and value over time.
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