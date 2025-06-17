Сьогоднішня ціна CryptoGPT (CRGPT)

Поточна ціна CryptoGPT (CRGPT) сьогодні становить 0,0201574 USD з ринковою капіталізацією $ 374,20K USD. Ціна CRGPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CryptoGPT:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни CryptoGPT протягом дня — -0,06%

- циркуляційна пропозиція – 18,56M USD

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