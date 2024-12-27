Ціна Cortensor (COR)
Поточна ціна Cortensor (COR) сьогодні становить 0.02139189 USD з ринковою капіталізацією $ 10.81M USD. Ціна COR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cortensor:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.05K USD
- зміна ціни Cortensor протягом дня — -9.44%
- циркуляційна пропозиція – 505.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cortensor до USD становила $ -0.00223060303642457.
За останні 30 днів зміна ціни Cortensor до USD становила $ +0.0414350641.
За останні 60 днів зміна ціни Cortensor до USD становила $ +0.1231855365.
За останні 90 днів зміна ціни Cortensor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00223060303642457
|-9.44%
|30 днів
|$ +0.0414350641
|+193.70%
|60 днів
|$ +0.1231855365
|+575.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cortensor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.83%
-9.44%
+59.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cortensor is a decentralized AI inference network that leverages distributed computation and open-source models to provide scalable, cost-effective processing for AI tasks and inference. The network is powered by community-driven miners who contribute computational resources and are incentivized for their work. By overcoming the limitations of centralized platforms, Cortensor ensures broad access to advanced AI tools and services while offering flexibility for both Web2 and Web3 integrations. This approach enables businesses and developers to utilize AI capabilities without the high costs associated with traditional, centralized AI providers.
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