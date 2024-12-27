Сьогоднішня ціна Cortensor (COR)

Поточна ціна Cortensor (COR) сьогодні становить 0.02139189 USD з ринковою капіталізацією $ 10.81M USD. Ціна COR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cortensor:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.05K USD

- зміна ціни Cortensor протягом дня — -9.44%

- циркуляційна пропозиція – 505.00M USD

Отримуйте оновлення цін COR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни COR.