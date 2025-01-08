Сьогоднішня ціна conviction (CONVICTION)

Поточна ціна conviction (CONVICTION) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 47.84K USD. Ціна CONVICTION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності conviction:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.07K USD

- зміна ціни conviction протягом дня — -23.50%

- циркуляційна пропозиція – 999.92M USD

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