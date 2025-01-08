Ціна conviction (CONVICTION)
Поточна ціна conviction (CONVICTION) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 47.84K USD. Ціна CONVICTION до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності conviction:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.07K USD
- зміна ціни conviction протягом дня — -23.50%
- циркуляційна пропозиція – 999.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни conviction до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни conviction до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни conviction до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни conviction до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23.50%
|30 днів
|$ 0
|-52.66%
|60 днів
|$ 0
|-77.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін conviction: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-23.50%
-11.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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