Інформація щодо ціни Convergence (CONV) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000369 $ 0,00000369 $ 0,00000369 Мін. за 24 год $ 0,00000381 $ 0,00000381 $ 0,00000381 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000369$ 0,00000369 $ 0,00000369 Макс. за 24 год $ 0,00000381$ 0,00000381 $ 0,00000381 Рекордний максимум $ 0,251715$ 0,251715 $ 0,251715 Найнижча ціна $ 0,00000334$ 0,00000334 $ 0,00000334 Зміна ціни (за 1 год) -0,53% Зміна ціни (1 дн.) +0,98% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,71% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,71%

Актуальна ціна Convergence (CONV) становить $0,00000376. За останні 24 години CONV торгувався між мінімумом у $ 0,00000369 і максимумом у $ 0,00000381, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CONV становить $ 0,251715, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000334.

Що стосується короткострокових результатів, то CONV змінився на -0,53% за останню годину, +0,98% за 24 години та на +0,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Convergence (CONV)

Ринкова капіталізація $ 14,78K$ 14,78K $ 14,78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,60K$ 37,60K $ 37,60K Циркуляційне постачання 3,93B 3,93B 3,93B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Convergence — $ 14,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CONV — 3,93B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,60K.