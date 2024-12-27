Ціна Contango (TANGO)
Поточна ціна Contango (TANGO) сьогодні становить 0.056526 USD з ринковою капіталізацією $ 5.99M USD. Ціна TANGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Contango:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 183.29K USD
- зміна ціни Contango протягом дня — -9.80%
- циркуляційна пропозиція – 105.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Contango до USD становила $ -0.00614654235765543.
За останні 30 днів зміна ціни Contango до USD становила $ +0.0034433491.
За останні 60 днів зміна ціни Contango до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Contango до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00614654235765543
|-9.80%
|30 днів
|$ +0.0034433491
|+6.09%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Contango: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.42%
-9.80%
-21.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is Contango? Contango lets you loop anything on-chain. You can: Create leveraged positions similar to perps, but with low funding. Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH. Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs. Create delta neutral plays to farm funding rates. Arbitrage rate differentials on stablecoins. Farm rewards, airdrops, and points with leverage. And much more! See all its use cases. The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi. Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets. Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango.
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