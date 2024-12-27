Сьогоднішня ціна Contango (TANGO)

Поточна ціна Contango (TANGO) сьогодні становить 0.056526 USD з ринковою капіталізацією $ 5.99M USD. Ціна TANGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Contango:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 183.29K USD

- зміна ціни Contango протягом дня — -9.80%

- циркуляційна пропозиція – 105.93M USD

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