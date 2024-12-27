Сьогоднішня ціна CONDO (CONDO)

Поточна ціна CONDO (CONDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.16M USD. Ціна CONDO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CONDO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.60K USD

- зміна ціни CONDO протягом дня — -1.35%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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