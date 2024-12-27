Ціна CONDO (CONDO)
Поточна ціна CONDO (CONDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.16M USD. Ціна CONDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CONDO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.60K USD
- зміна ціни CONDO протягом дня — -1.35%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CONDO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CONDO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CONDO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CONDO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.35%
|30 днів
|$ 0
|-14.42%
|60 днів
|$ 0
|-19.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CONDO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.72%
-1.35%
+3.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Condo is the world's first memetoken based on Real-World Assets, investing in Real-World Assets. At its core, Condo acts as an incubator, nurturing the development and expansion of pioneering RWA projects. The treasury’s investments will contribute to its growth, with aspirations to expand into tens of millions of dollars and establish strategic alliances with leading RWA projects.
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