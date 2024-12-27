Ціна Coinary (CYT)
Поточна ціна Coinary (CYT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 175.87K USD. Ціна CYT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coinary:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.70K USD
- зміна ціни Coinary протягом дня — +0.24%
- циркуляційна пропозиція – 213.55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coinary до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Coinary до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Coinary до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Coinary до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.24%
|30 днів
|$ 0
|+3.18%
|60 днів
|$ 0
|-8.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Coinary: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.41%
+0.24%
+5.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Coinary Token is the In-game currency for Dragonary - The Game
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