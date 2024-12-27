Сьогоднішня ціна Coinary (CYT)

Поточна ціна Coinary (CYT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 175.87K USD. Ціна CYT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coinary:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.70K USD

- зміна ціни Coinary протягом дня — +0.24%

- циркуляційна пропозиція – 213.55M USD

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