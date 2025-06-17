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Ціна Cognify (SN115)

USD

Графік ціни Cognify (SN115) в реальному часі

$816,97
$816,97$816,97
+4,00%(1D)

Сьогоднішня ціна Cognify (SN115)

Поточна ціна Cognify (SN115) сьогодні становить 816,97 USD з ринковою капіталізацією $ 816,97 USD. Ціна SN115 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cognify:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Cognify протягом дня — +4,07%
- циркуляційна пропозиція – 1,00 USD

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Цінові показники Cognify (SN115) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cognify до USD становила $ +31,97.
За останні 30 днів зміна ціни Cognify до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cognify до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cognify до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +31,97+4,07%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Cognify (SN115)

Останній аналіз цін Cognify: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 783,06
$ 783,06$ 783,06

$ 826,5
$ 826,5$ 826,5

$ 1 197,48
$ 1 197,48$ 1 197,48

--

+4,07%

-12,94%

Ринкова інформація Cognify (SN115)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 816,97
$ 816,97$ 816,97

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1,00
1,00 1,00

Що таке Cognify (SN115)

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Токеноміка Cognify (SN115)

Розуміння токеноміки Cognify (SN115) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SN115 зараз!

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

SN115 до місцевих валют

1 SN115 до VND
21 498 565,55
1 SN115 до AUD
A$1 241,7944
1 SN115 до GBP
596,3881
1 SN115 до EUR
702,5942
1 SN115 до USD
$816,97
1 SN115 до MYR
RM3 463,9528
1 SN115 до TRY
32 155,9392
1 SN115 до JPY
¥118 035,8256
1 SN115 до RUB
64 230,1814
1 SN115 до INR
70 251,2503
1 SN115 до IDR
Rp13 392 948,6768
1 SN115 до KRW
1 110 008,9693
1 SN115 до PHP
46 044,4292
1 SN115 до EGP
￡E.41 052,7425
1 SN115 до BRL
R$4 485,1653
1 SN115 до CAD
C$1 102,9095
1 SN115 до BDT
99 866,4128
1 SN115 до NGN
1 258 811,8851
1 SN115 до UAH
33 945,1035
1 SN115 до VES
Bs83 330,94
1 SN115 до PKR
Rs231 169,8312
1 SN115 до KZT
418 737,9735
1 SN115 до THB
฿26 477,9977
1 SN115 до TWD
NT$24 051,5968
1 SN115 до AED
د.إ2 998,2799
1 SN115 до CHF
Fr661,7457
1 SN115 до HKD
HK$6 405,0448
1 SN115 до MAD
.د.م7 434,427
1 SN115 до MXN
$15 440,733