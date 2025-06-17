Сьогоднішня ціна Cognify (SN115)

Поточна ціна Cognify (SN115) сьогодні становить 816,97 USD з ринковою капіталізацією $ 816,97 USD. Ціна SN115 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cognify:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Cognify протягом дня — +4,07%

- циркуляційна пропозиція – 1,00 USD

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