Ціна Cognify (SN115)
Поточна ціна Cognify (SN115) сьогодні становить 816,97 USD з ринковою капіталізацією $ 816,97 USD. Ціна SN115 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cognify:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Cognify протягом дня — +4,07%
- циркуляційна пропозиція – 1,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cognify до USD становила $ +31,97.
За останні 30 днів зміна ціни Cognify до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cognify до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cognify до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +31,97
|+4,07%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cognify: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+4,07%
-12,94%
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