Сьогоднішня ціна cLINK (CLINK)

Поточна ціна cLINK (CLINK) сьогодні становить 0.477059 USD з ринковою капіталізацією $ 1.17M USD. Ціна CLINK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності cLINK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни cLINK протягом дня — +2.22%

- циркуляційна пропозиція – 2.46M USD

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