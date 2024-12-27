Ціна cLINK (CLINK)
Поточна ціна cLINK (CLINK) сьогодні становить 0.477059 USD з ринковою капіталізацією $ 1.17M USD. Ціна CLINK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cLINK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни cLINK протягом дня — +2.22%
- циркуляційна пропозиція – 2.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cLINK до USD становила $ +0.01029875.
За останні 30 днів зміна ціни cLINK до USD становила $ +0.1457858909.
За останні 60 днів зміна ціни cLINK до USD становила $ +0.5413750925.
За останні 90 днів зміна ціни cLINK до USD становила $ +0.2233536902868916.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01029875
|+2.22%
|30 днів
|$ +0.1457858909
|+30.56%
|60 днів
|$ +0.5413750925
|+113.48%
|90 днів
|$ +0.2233536902868916
|+88.04%
Останній аналіз цін cLINK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.21%
+2.22%
+9.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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