Сьогоднішня ціна CLever (CLEV)

Поточна ціна CLever (CLEV) сьогодні становить 12.17 USD з ринковою капіталізацією $ 1.37M USD. Ціна CLEV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CLever:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.42K USD

- зміна ціни CLever протягом дня — -14.54%

- циркуляційна пропозиція – 112.82K USD

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