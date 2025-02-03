Сьогоднішня ціна clBTC (CLBTC)

Поточна ціна clBTC (CLBTC) сьогодні становить 93,037 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CLBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності clBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 246.41 USD

- зміна ціни clBTC протягом дня — -6.36%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін CLBTC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CLBTC.