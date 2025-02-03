Ціна clBTC (CLBTC)
Поточна ціна clBTC (CLBTC) сьогодні становить 93,037 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CLBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності clBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 246.41 USD
- зміна ціни clBTC протягом дня — -6.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни clBTC до USD становила $ -6,322.93750275922.
За останні 30 днів зміна ціни clBTC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни clBTC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни clBTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -6,322.93750275922
|-6.36%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін clBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.76%
-6.36%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.
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