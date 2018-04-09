Сьогоднішня ціна CIPHER (CPR)

Поточна ціна CIPHER (CPR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CPR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CIPHER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.16K USD

- зміна ціни CIPHER протягом дня — +10.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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