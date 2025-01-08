Сьогоднішня ціна Cigarette (CIG)

Поточна ціна Cigarette (CIG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 876.42K USD. Ціна CIG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cigarette:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 351.67 USD

- зміна ціни Cigarette протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 2.24B USD

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