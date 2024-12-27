Сьогоднішня ціна Chips (CHIPS)

Поточна ціна Chips (CHIPS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 201.43K USD. Ціна CHIPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chips:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 256.51 USD

- зміна ціни Chips протягом дня — +1.96%

- циркуляційна пропозиція – 933.53M USD

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