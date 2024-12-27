Ціна Chips (CHIPS)
Поточна ціна Chips (CHIPS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 201.43K USD. Ціна CHIPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chips:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 256.51 USD
- зміна ціни Chips протягом дня — +1.96%
- циркуляційна пропозиція – 933.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chips до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chips до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chips до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chips до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.96%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chips: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.41%
+1.96%
+1.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$CHIPS is a token that accesses a growing suite of web3 dApps and is the official token of the Cappy Collective. The $CHIPS token is designed to provide multiple avenues of fun ways to engage with the community on Sei Network. Whether through head to head battles via BattleChips, or raffling off their own precious NFTs on our upcoming raffle platform, $CHIPS is looking to serve the Sei community.
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