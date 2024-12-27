Ціна chill ($CHILL)
Поточна ціна chill ($CHILL) сьогодні становить 0.01325732 USD з ринковою капіталізацією $ 556.51K USD. Ціна $CHILL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності chill:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 395.31 USD
- зміна ціни chill протягом дня — -8.19%
- циркуляційна пропозиція – 42.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни chill до USD становила $ -0.00118407197425599.
За останні 30 днів зміна ціни chill до USD становила $ +0.0043889643.
За останні 60 днів зміна ціни chill до USD становила $ +0.0062188430.
За останні 90 днів зміна ціни chill до USD становила $ +0.00481332249166975.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00118407197425599
|-8.19%
|30 днів
|$ +0.0043889643
|+33.11%
|60 днів
|$ +0.0062188430
|+46.91%
|90 днів
|$ +0.00481332249166975
|+57.00%
Останній аналіз цін chill: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
-8.19%
+44.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$chill is the first LSP7 token in existence. it was equally airdropped amongst the chillwhales community, the first LSP8 NFT project on the LUKSO blockchain. $chill plays a key role in not only the chill labs ecosystem; but also with LUKSO standard proposals through participation as a cultural currency, community & project based initiatives, as well as a reputation based system on-chain.
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