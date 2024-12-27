Сьогоднішня ціна chill ($CHILL)

Поточна ціна chill ($CHILL) сьогодні становить 0.01325732 USD з ринковою капіталізацією $ 556.51K USD. Ціна $CHILL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності chill:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 395.31 USD

- зміна ціни chill протягом дня — -8.19%

- циркуляційна пропозиція – 42.00M USD

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