Сьогоднішня ціна Cheeseball (CB)

Поточна ціна Cheeseball (CB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 101.21K USD. Ціна CB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cheeseball:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.20K USD

- зміна ціни Cheeseball протягом дня — -6.25%

- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD

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