Сьогоднішня ціна CHAD (CHAD)

Поточна ціна CHAD (CHAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.51K USD. Ціна CHAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CHAD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.41 USD

- зміна ціни CHAD протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 31.36B USD

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