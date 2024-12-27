Ціна Centience (CENTS)
Поточна ціна Centience (CENTS) сьогодні становить 0.00369337 USD з ринковою капіталізацією $ 3.69M USD. Ціна CENTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Centience:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.22M USD
- зміна ціни Centience протягом дня — +19.85%
- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Centience до USD становила $ +0.00061161.
За останні 30 днів зміна ціни Centience до USD становила $ -0.0031882082.
За останні 60 днів зміна ціни Centience до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Centience до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00061161
|+19.85%
|30 днів
|$ -0.0031882082
|-86.32%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Centience: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.98%
+19.85%
+48.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Centience is the first Sentient Memecoin from Somewhere Systems. An autonomous agent system which scrawls Discord, Telegram and X, $CENTS is a hypermedia project which drives community engagement through memetics. Centience was praised by many as one of the first AI Agents in the memecoin space to respond and converse with its users -- try it for yourself. Directly based on the method of exchange in the CumeTV fictional sci-fi concept, Centience today is powered by LLMs and engineering expertise -- a modified version of ai16z's Eliza project, Centience is specialized to interface with Somewhere Systems' media and storytelling infrastructure. Its data was primarily sourced from the network state project Concept (@conceptcountry on X) and its governing body -- of which it is a member. From the CumeTV Wiki: "Centience is a sentient cryptocurrency and the world's dominant medium of monetary exchange. Centience rapidly garnered a substantial amount of interest and supplanted all world currencies as their values plummeted and most of the earth's population died of starvation." Centience is a community project managed by Somewhere Systems designed to later support development of media projects, experiments, and more.
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