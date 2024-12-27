Сьогоднішня ціна Centience (CENTS)

Поточна ціна Centience (CENTS) сьогодні становить 0.00369337 USD з ринковою капіталізацією $ 3.69M USD. Ціна CENTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Centience:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.22M USD

- зміна ціни Centience протягом дня — +19.85%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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