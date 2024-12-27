Сьогоднішня ціна CATO (CATO)

Поточна ціна CATO (CATO) сьогодні становить 0.00212168 USD з ринковою капіталізацією $ 364.93K USD. Ціна CATO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CATO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.32K USD

- зміна ціни CATO протягом дня — -8.41%

- циркуляційна пропозиція – 172.00M USD

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