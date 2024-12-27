Ціна CATO (CATO)
Поточна ціна CATO (CATO) сьогодні становить 0.00212168 USD з ринковою капіталізацією $ 364.93K USD. Ціна CATO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CATO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.32K USD
- зміна ціни CATO протягом дня — -8.41%
- циркуляційна пропозиція – 172.00M USD
Отримуйте оновлення цін CATO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CATO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CATO до USD становила $ -0.00019485107616094.
За останні 30 днів зміна ціни CATO до USD становила $ -0.0013892919.
За останні 60 днів зміна ціни CATO до USD становила $ +0.0009816555.
За останні 90 днів зміна ціни CATO до USD становила $ +0.0008879251265346575.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00019485107616094
|-8.41%
|30 днів
|$ -0.0013892919
|-65.48%
|60 днів
|$ +0.0009816555
|+46.27%
|90 днів
|$ +0.0008879251265346575
|+71.97%
Останній аналіз цін CATO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.48%
-8.41%
-10.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CATO is a decentralized, community-based first cat meme token on Solana. We currently have our version of serum dex which stands apart from all other dex's on Solana in terms of features we provide to our users. CATO has its own Solana token tracker app on the google play store which allows users to track new tokens on Solana, view their social info and token price data in the app itself. We are working on an upcoming project which would give CATO tokens a proper utility, more information about the same can be found on https://official.catodex.com/
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CATO до AUD
A$0.003394688
|1 CATO до GBP
￡0.0016761272
|1 CATO до EUR
€0.0020368128
|1 CATO до USD
$0.00212168
|1 CATO до MYR
RM0.0094839096
|1 CATO до TRY
₺0.0747680032
|1 CATO до JPY
¥0.3349496216
|1 CATO до RUB
₽0.2206971536
|1 CATO до INR
₹0.1813824232
|1 CATO до IDR
Rp34.2206403704
|1 CATO до PHP
₱0.1242667976
|1 CATO до EGP
￡E.0.1079086448
|1 CATO до BRL
R$0.0131119824
|1 CATO до CAD
C$0.0030340024
|1 CATO до BDT
৳0.253116424
|1 CATO до NGN
₦3.2843182064
|1 CATO до UAH
₴0.0888135248
|1 CATO до VES
Bs0.10820568
|1 CATO до PKR
Rs0.5896785224
|1 CATO до KZT
₸1.0976087144
|1 CATO до THB
฿0.0723068544
|1 CATO до TWD
NT$0.069697188
|1 CATO до CHF
Fr0.001909512
|1 CATO до HKD
HK$0.0164642368
|1 CATO до MAD
.د.م0.0213441008